Солиста группы "Би-2" Лёву задержали с марихуаной на матче "Спартака"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Московская полиция составила административный протокол о незаконном обороте наркотиков в отношении солиста группы "Би-2" Лёвы, задержанного вечером в среду на матче между футбольными клубами "Спартак" и "Терек".

Как сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник, Егор Бортник, также известный как Лёва Би-2, был задержан полицией 17 мая вечером на футбольном матче "Спартак" - "Терек" по подозрению в хранении 0,5 грамма марихуаны.

"Статья Кодекса об административных правонарушениях РФ "незаконный оборот наркотических средств" предполагает санкции в виде административного штрафа на сумму от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест сроком до 15 суток", - напомнил источник.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка МВД "Интерфаксу" подтвердили, что "в ходе обеспечения общественного порядка при проведении футбольного матча "Спартак" - "Терек" по подозрению в хранении веществ, изъятых из гражданского оборота, задержан гражданин", однако не уточнили личность нарушителя.