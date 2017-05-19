Дума рассмотрит итоги проверки деятельности СМИ США в РФ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Госдума в пятницу рассмотрит результаты проверки деятельности американских СМИ на соответствие российскому законодательству, сообщил председатель парламентского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Дума заслушает информацию по итогам ранее проведенного нашим комитетом расширенного заседания, на котором было рассмотрено протокольное поручение Думы о проверке деятельности русских служб "Голоса Америки", "Радио Свободы" и CNN на соответствие российскому законодательству", - сказал Левин "Интерфаксу" в минувший вторник.

Ранее подводя итоги заседания комитета, глава комитета отметил, что Госдума не планирует ограничивать работу иностранных СМИ в России, однако, возможно, рассмотрит предложения об изменении законодательства, если США не откажутся от попыток ограничить работу российских СМИ за границей. Левин тогда обратил внимание, что заседание комитета прошло на фоне нескольких расследований США в отношении России относительно вмешательства в американские президентские выборы.

"Необходимо помнить, что обсуждаемые нами структуры являются частью более масштабной американской системы давления на нашу страну. Она использует самые разные инструменты в отношении России, поэтому целесообразно рассмотреть не только возможности вмешательства США в российские электоральные процессы, но и дела нашей страны в целом. Я имею в виду различные фонды, НКО, гранты и многое другое", - отметил парламентарий.

Депутат Госдумы Константин Затулин, ставший инициатором рассмотрения данного вопроса, отметил, что мотивом для поручения стало "чувство несправедливости и ощущение двойных стандартов", которые возникли из-за обвинений в адрес России.

"Если США нам законодательным путем ставят барьеры на пути распространения информации, невзирая на свои собственные права и свободы, в этом случае и мы имеем все основания, чтобы ограничивать соответствующие государственные и полугосударственные радиостанции, телевидение, СМИ Запада и США в том, чтобы они свободно действовали на нашей территории", - сказал К.Затулин.

В протокольном поручении депутат обратил внимание, что 14 марта сенатор Джин Шахин внесла "законопроект, предоставляющий дополнительные полномочия министерству юстиции исключительно с целью проверки российской телекомпании Russia Today на соответствие американскому законодательству об иностранных агентах".

"Учитывая, что преследование на основании специально принимаемого репрессивного законодательного акта может нанести ущерб не только деловой репутации российской телекомпании, но и РФ в целом, считают необходимым принять учредительные ответные меры", - говорилось в поручении.