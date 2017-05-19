В НАК сообщили об убийстве в Дагестане главаря "кадарской" банды

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Среди уничтоженных в Дагестане боевиков оказался главарь так называемой "кадарской" банды, сообщили в пресс-центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Указанные бандиты представляли собой остатки так называемой "кадарской" бандгруппы, организационное ядро которой было ликвидировано в прошлом году. В процессе их предварительного опознания установлен главарь и его сообщники, отличавшиеся особой жестокостью и цинизмом", - говорится в сообщении пресс-центра, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

По данным НАК, на счету банды многочисленные преступления террористической направленности, в том числе убийства главы администрации села Карамахи и других гражданских лиц, а также вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что четверо боевиков ликвидированы силовиками в селе Карамахи Буйнакского района республики.