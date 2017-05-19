Житель Саратовской области стал фигурантом уголовного дела за поджог венков у Вечного огня

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Полиция Балашова в Саратовской области задержала 23-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге венков на мемориале, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, компания в ночь на пятницу гуляла в одном из увеселительных заведений, а потом отправилась в городской парк. Там один из подвыпивших молодых людей поджег венки у Вечного огня. Все они сгорели дотла",- сказал представитель ГУ МВД.

По горячим следам полиция задержала подозреваемого в поджоге. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм).