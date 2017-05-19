Коллектор в Ставрополе отделался штрафом за блокировку связи в детской больнице

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ставропольский суд вынес приговор начальнику регионального представительства коллекторского агентства "Сентинел Кредит Менеджмент", который в марте 2016 года двое суток блокировал телефоны в детской больнице в Ставрополе, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Он признан виновным по ч.1 ст.330 УК РФ (самоуправство), суд назначил ему штраф в размере 40 тыс. рублей, говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 марта Котельников позвонил в детскую городскую клиническую больницу имени Филлипского с требованием вернуть выкупленный у банка долг сотрудницы больницы по кредиту - более 50 тыс. рублей. После отказа и просьбы главной медестры обратиться непосредственно к должнице он ответил, что с этой минуты телефоны лечебного учреждения будут заблокированы и действительно заблокировал номера стационарных телефонов больницы.

"Эти противоправные действия коллектора представляли общественную опасность, поскольку медицинское учреждение оставалось без связи двое суток, что нарушало конституционное право на обеспечение бесплатной медицинской помощи детям", - поясняется в пресс-релизе.

Пресс-служба отмечает, что в ходе расследования коллектор свою вину не признал. Следствие собрало доказательства, среди которых показания свидетелей, заключения экспертиз, психофизиологического исследования, протокол следственного эксперимента.

Как сообщалось, в марте 2016 года коллекторы, выкупившие у банка долг одной из сотрудниц больницы, поставили на автодозвон все номера медучреждения. Больница находилась без связи фактически двое суток.

В апреле 2016 года мировой суд привлек к административной ответственности представительство коллекторского агентства, его сотрудник как физическое лицо был оштрафован на 1 тыс. рублей, компания как юридическое лицо - на 7 тыс. рублей.