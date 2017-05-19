Вузам Росгвардии придется закупить тренажеров на 80 млн рублей

За повторное голосование и "карусели" предлагают штрафовать на 30 тыс. рублей Подробнее

Отмену открепительных удостоверений на выборах обсудят в Госдуме

Эксперты считают, что сортируемые отходы могут составить до 50%, а в таких городах, как Москва, и до 60% Подробнее

Минприроды предложило ввести льготы на оплату ЖКУ за сортировку мусора

В ведомстве считают, что это предотвратит преступления, подобные нападению на 141-й полк Росгвардии в станице Наурской Подробнее

18 мая 21:40

Навальный пригласил Усманова на дебаты

Оппозиционер ответил на видеобращение бизнесмена Подробнее

18 мая 17:36

Армения передала РФ рядового Пермякова для отбывания пожизненного срока за убийство семьи

Трагедия произошла в 2015 году в городе Гюмри, где от руки российского военнослужащего погибли семь человек, в том числе двое детей Подробнее

18 мая 16:51

Из Чечни эвакуировали более 40 геев

Правозащитники ждут помощи от европейских государств с визами, чтобы вывезти геев за рубеж Подробнее

18 мая 16:13

Суд вынес первый приговор участнику протестов 26 марта

Признавший вину Юрий Кулий получил 8 месяцев колонии-поселения за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к полицейскому Подробнее

18 мая 10:52

Усманов записал видеообращение перед судом с Навальным

В дебютной роли видеоблогера Усманов обращается к Навальному на "ты" и называет его "уголовником", "неучем"и "лузером" Подробнее

17 мая 17:56

Экс-сотрудника МВД Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 тысяч