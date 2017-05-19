Вузам Росгвардии придется закупить тренажеров на 80 млн рублей

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Для полноценной работы вузам Росгвардии необходимо закупить ряд тренажеров, общей стоимостью 80 млн рублей. Об этом сообщил заместитель командующего войсками Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.
"Общая стоимость закупки недостающих тренажеров в военных институтах по существующим нормам положенности составляет более 80 млн рублей", - сказал Меликов журналистам.
По его словам, в данный момент рассматривается вопрос о включении закупок тренажеров в гособоронзаказ.
Закупка тренажеров, если она будет осуществлена, существенно повысит уровень подготовки курсантов, подчеркнул Меликов.