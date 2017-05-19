Росгвардия займется мониторингом соцсетей

В ведомстве считают, что это предотвратит преступления, подобные нападению на 141-й полк Росгвардии в станице Наурской

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Росгвардии планируют обучать IT-специалистов и специалистов по мониторингу социальных сетей. Об этом сообщил заместитель командующего войсками Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

"Мы сегодня видим те направления, которые нам хотелось бы развивать. В первую очередь это IT-технологии", - сказал Меликов журналистам.

По его словам, специалисты могли бы "вести определенный мониторинг" соцсетей. "Подобные учебные группы" уже работают в Новосибирском военном институте, сообщил Меликов.

Он подчеркнул, что деятельность подобных специалистов помогла бы предотвратить преступления, подобные нападению на 141-й полк Росгвардии, дислоцированный в станице Наурской.

"Мы понимаем, что управление боевыми группами, которые осуществляли нападение, осуществлялось дистанционно. В том числе с использованием определенных информационных каналов, которые передавались по линии соцсетей. Если бы, допустим, мы могли своевременно эту ситуацию вскрыть, подобное нападение было бы пресечено не на том этапе, на котором оно было пресечено, а может быть ранее", - сказал Меликов.