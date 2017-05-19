В Сочи от взрыва газового баллона обрушился частный дом

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате взрыва газового баллона в частном доме в Сочи, сообщили "Интерфаксу" в городской службе "Скорой помощи".

"Предварительно, по наряду с места сообщения о двух пострадавших - жителях дома", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что характер и степень травм у пострадавших определяются. "Пострадавшие находятся внутри постройки, где произошел, предварительно, взрыв газового баллона. Проведена экстренная противошоковая терапия, их извлекают", - сказал собеседник агентства.

Между тем, в экстренных службах региона сообщили агентству "Интерфакс", что, по предварительным данным, под завалами обрушившегося дома могут находиться четыре человека. "В настоящее время спасатели разыскивают под завалами четырех человек", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в следственном управлении СК РФ агентству сообщили, что следователи проводят проверку по факту ЧП. "На место ЧП выехала следственная группа", - сказал собеседник.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю агентству сказали, что ЧП произошло в 20:40 пятницы.

На место ЧП направлены силы и средства МЧС России. "Установлено, что произошло обрушение одноэтажного частного дома без горения. Работают 39 спасателей и 13 единиц техники. Проводятся поисково-спасательные работы. Возможно, под завалами находятся люди", - сообщили в пресс- службе.