Один человек погиб в результате обрушения частного дома в Сочи

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили под завалами обрушившегося частного дома в Сочи двух человек, один из них погиб, сообщили агентству "Интерфаксу" в экстренных службах региона в пятницу.

"Мужчина травмирован. Женщина погибла", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на места ЧП обнаружили газовые баллоны. Разбор завалов и поиски людей продолжаются.

Ранее сообщалось, что в 20:40 в Сочи на улице Грибоедова произошел хлопок газа, от которого разрушился одноэтажный деревянный жилой дом.