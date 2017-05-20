Задержанный почти на 13 часов рейс вылетел из Екатеринбурга в Китай

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Рейс авиакомпании IFly ("Ай Флай") вылетел из Екатеринбурга в Санья (Китай) с опозданием почти на 13 часов, свидетельствуют данные онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

Самолет должен был вылететь ночью в 00:25 по местному времени (в 22:25 по Москве 19 мая), однако фактически был отправлен в 13:18 (11:18 по московскому времени). Приземление в городе Санья (Китай) ожидается в 23:45 по местному времени (18:45 по Москве).

В качестве причины задержки указано позднее прибытие воздушного судна.

Согласно онлайн-табло, лайнер, следующий по маршруту Санья - Новосибирск - Екатеринбург, прибыл в субботу в 11:10 по местному времени (09:10 по Москве). При этом по расписанию он должен был прилететь в аэропорт "Кольцово" в пятницу в 22:25 (20:25 по московскому времени).

Как сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры, на рейс забронировали места 234 пассажира. "Установлено, что причиной задержки явилась техническая неисправность воздушного судна (Boing-757-200), которую в аэропорту Новосибирска устранить не удалось. Руководством авиакомпании принято решение о замене самолета. Обращения граждан о нарушении их прав при задержке данного рейса в прокуратуру не поступали", - говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что в 23:00 пятницы всех пассажиров разместили в гостинце, где им были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание.

Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства по защите прав потребителя.

Ранее в пресс-службе аэропорта "Кольцово" "Интерфаксу" уточнили, что рейс чартерный. Получить комментарий авиакомпании не удалось.