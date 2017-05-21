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В Госдуме сочли шантажом обещание Transparency International провести расследование о Поклонской

Ранее депутат предложила проверить деятельность этой правозащитной организации и ФБК

В Госдуме сочли шантажом обещание Transparency International провести расследование о Поклонской
Депутат Госдумы Наталья Поклонская
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы, лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев расценил как "шантаж депутата" заявление заместителя гендиректора российского отделения Transparency International Ильи Шуманова в связи с предложением депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и названного отделения.

"Если депутат видит, что есть вопросы к деятельности какой-либо организации, он вправе инициировать расследование, это его полномочия, которые защищены законом РФ", - заявил "Интерфаксу" Васильев.

В субботу Шуманов написал в своем фейсбуке: "Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придётся пилить расследование по мадам экс-прокурору".

"Такого рода высказывания в адрес представителя власти, который исполняет свои полномочия, абсолютно недопустимы, и могут быть оценены как шантаж", - подчеркнул Васильев. Он уверен, что подобные заявления могут быть расценены и как "угрозы в адрес политика". "А представителям иностранных организаций хорошо бы вначале изучить российское законодательство и с уважением к нему относиться", - добавил он.

Ранее Поклонская предложила провести проверку деятельности Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. "Может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат", - заявила она в интервью RNS, добавив, что, ФБК и Transparency International "могут угрожать спокойствию и благополучию страны".

Поклонская возглавляет в Госдуме комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов.

Теги: Наталья Поклонская, Владимир Васильев, Transparency International, ФБК
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