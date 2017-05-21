Глава комитета ГД обратится в прокуратуру после слов представителя Transparency International

Замглавы Transparency International Russia Илья Шуманов написал в соцсети, что будет "пилить расследование по мадам экс-прокурору"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев инициирует проверку высказываний замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова в отношении депутата Натальи Поклонской, сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия".

"Соответствующий запрос поступит в Генеральную прокуратуру России уже в понедельник", - говорится в поступившем в воскресенье в "Интерфакс" сообщении.

"Мы обязаны ограждать наших граждан от любых угроз, особенно тех, которые неравнодушно, ответственно и преданно относятся к своему делу. Потому заявлением замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова мы намерены просить заняться правоохранительные органы", - сказал глава комитета, который подчеркнул, что "сотрудники зарубежных фондов обязаны соблюдать законы стран, в которых работают, особенно если их компании позиционируют себя как институты общественного контроля за соблюдением законодательства".

В минувшую субботу Шуманов написал в своем фейсбуке: "Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придётся пилить расследование по мадам экс-прокурору".

Такое заявление он сделал в ответ на предложение депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Поклонской провести антикоррупционную проверку Transparency International Russia и Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.