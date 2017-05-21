На Урале поймали сбежавшего из СИЗО опасного преступника

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы нашли и задержали особо опасного преступника 34-летнего Сергея Рудиковского, сбежавшего из СИЗО №1 в Челябинской области, сообщается на сайте регионального Главного управления ФСИН России.

Отмечается, что поймать его удалось благодаря совместным действиям сотрудников полиции, ФСИН и ФСБ.

Как уточняет пресс-служба регионального Главного управления МВД, Рудиковский был задержан в 15:30 по местному времени (13:30 по Москве) в торгово-развлекательном комплексе города Миасса.

Ранее сообщалось, что Рудиковский сбежал в воскресенье утром из СИЗО №1 в Челябинской области. При каких обстоятельствах он совершил побег, Главное управление ФСИН России не поясняло.

Сбежавший осужден к 24 годам лишения свободы по нескольким статьям за убийство, грабеж, мошенничество, разбой, совершенные группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

До ареста преступник был прописан и проживал в городе Тайшет, Иркутской области.