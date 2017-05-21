РФ предложила ввести ответственность производителей ПО за уязвимости

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Производители компьютерных программ и оборудования должны отвечать за наличие уязвимостей в их продукции, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

"Понятно, что компьютерную атаку невозможно осуществить без наличия уязвимости в программном или аппаратном обеспечении. Устранение таких уязвимостей обязано стать первостепенной задачей производителей", - сказал Храмов в интервью "Коммерсанту", опубликованном в воскресенье на сайте издания.

Он отметил, что в целях извлечения большей прибыли и снижения издержек, многие производители техники и программ экономят на средствах безопасности, хотя подобная экономия может привести к большим потерям.

"В связи с этим Россия выступает за введение ответственности производителей за обеспечение гарантий безопасности программных и аппаратных средств. Всем необходимо наконец осознать, что мы "находимся в одной лодке" и недостаточная защищенность информационных ресурсов хотя бы одной из стран создает угрозы международной безопасности в целом", - сказал Храмов.