Главные новости
СпортСборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккеюВ миреРоссийский омбудсмен попросила Трампа помиловать летчика ЯрошенкоСпортЦСКА выиграл у "Анжи" и завоевал путевку в Лигу чемпионов
В России

РФ предложила ввести ответственность производителей ПО за уязвимости

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Производители компьютерных программ и оборудования должны отвечать за наличие уязвимостей в их продукции, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

"Понятно, что компьютерную атаку невозможно осуществить без наличия уязвимости в программном или аппаратном обеспечении. Устранение таких уязвимостей обязано стать первостепенной задачей производителей", - сказал Храмов в интервью "Коммерсанту", опубликованном в воскресенье на сайте издания.

Он отметил, что в целях извлечения большей прибыли и снижения издержек, многие производители техники и программ экономят на средствах безопасности, хотя подобная экономия может привести к большим потерям.

"В связи с этим Россия выступает за введение ответственности производителей за обеспечение гарантий безопасности программных и аппаратных средств. Всем необходимо наконец осознать, что мы "находимся в одной лодке" и недостаточная защищенность информационных ресурсов хотя бы одной из стран создает угрозы международной безопасности в целом", - сказал Храмов.

Теги: Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Глава комитета ГД обратится в прокуратуру после слов представителя Transparency InternationalГлава комитета ГД обратится в прокуратуру после слов представителя Transparency International
Замглавы Transparency International Russia Илья Шуманов написал в соцсети, что будет "пилить расследование по мадам экс-прокурору"Подробнее
В Госдуме сочли шантажом обещание Transparency International провести расследование о ПоклонскойВ Госдуме сочли шантажом обещание Transparency International провести расследование о Поклонской
Ранее депутат предложила проверить деятельность этой правозащитной организации и ФБКПодробнее
Минэнерго признало отставание в строительстве двух крымских ТЭСМинэнерго признало отставание в строительстве двух крымских ТЭС
В ведомстве заверили, что дефицита электроэнергии на полуострове нет, но для гарантированного снабжения всех потребителей нужна малая генерацияПодробнее
Yota выплатит до 20 млн руб. компенсаций из-за сбоя на сетях "Мегафона"Yota выплатит до 20 млн руб. компенсаций из-за сбоя на сетях "Мегафона"
"Мегафон" определит их размер и форму в начале рабочей недели Подробнее
"Мегафон" и Yota восстановили работу после крупнейшего сбоя"Мегафон" и Yota восстановили работу после крупнейшего сбоя
Пострадавшие из-за сбоя абоненты получат компенсацииПодробнее
Законопроект об отказе в гражданстве РФ террористам прошел в Госдуме первое чтениеЗаконопроект об отказе в гражданстве РФ террористам прошел в Госдуме первое чтение
Действие инициативы не распространяется на граждан РФ по рождениюПодробнее
Госдума приняла во втором чтении поправки в закон "О выборах президента РФ"Госдума приняла во втором чтении поправки в закон "О выборах президента РФ"
Поправки дают возможность назначить ближайшие выборы президента на 18 мартаПодробнее
Росгвардия займется мониторингом соцсетейРосгвардия займется мониторингом соцсетей
В ведомстве считают, что это предотвратит преступления, подобные нападению на 141-й полк Росгвардии в станице НаурскойПодробнее
Минприроды предложило ввести льготы на оплату ЖКУ за сортировку мусораМинприроды предложило ввести льготы на оплату ЖКУ за сортировку мусора
Эксперты считают, что сортируемые отходы могут составить до 50%, а в таких городах, как Москва, и до 60%Подробнее
Отмену открепительных удостоверений на выборах обсудят в ГосдумеОтмену открепительных удостоверений на выборах обсудят в Госдуме
За повторное голосование и "карусели" предлагают штрафовать на 30 тыс. рублейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Фотохроника 19 мая7 фото
19 мая
Фотохроника 19 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля12 фото
17 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккеюВ миреРоссийский омбудсмен попросила Трампа помиловать летчика ЯрошенкоСпортЦСКА выиграл у "Анжи" и завоевал путевку в Лигу чемпионовВ миреИдентифицированы найденные в Турции останки офицера русской армии XIX века
Экипаж МКС заменит компьютер в открытом космосе
РФ предложила ввести ответственность производителей ПО за уязвимости
Москва ответила на запрос США о вмешательстве в выборы
Объекты критической инфраструктуры РФ избежали ущерба от WannaCry
Два человека погибли в ДТП в Ульяновской области
В Кремле отказались комментировать сообщения о визите Путина во Францию
Канада - Швеция. Онлайн
В полицию никто не обращался по поводу нападения лимоновцев на Венедиктова
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи