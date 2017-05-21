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Объекты критической инфраструктуры РФ избежали ущерба от WannaCry

Есть обновление от 22:17

В 2016 году на информационные ресурсы РФ было совершено более 50 млн кибератак

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Создаваемая система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информресурсы РФ помогла не допустить причинения серьезного ущерба стратегическим объектам инфраструктуры, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

"Благодаря упомянутой государственной системе удалось избежать серьезного ущерба. Критическая информационная инфраструктура оказалась готовой противостоять масштабному распространению этого вируса", - сказал Храмов в интервью "Коммерсанту", опубликованном на сайте издания.

Он отметил, что в 2016 году на информационные ресурсы РФ было совершено более 50 млн кибератак, что более чем в три раза превышает уровень 2015 года.

"Причем более 60% из них осуществлялось из других стран. Не реагировать на это нельзя. Поэтому для надежной защиты собственной критической информационной инфраструктуры в соответствии с указом президента РФ последовательно создается государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ", - сказал Храмов.

Он напомнил, что мир уже видел примеры подобных компьютерных диверсий, например применение в 2010 году вируса Stuxnet против объектов иранской ядерной программы, когда были выведены из строя центрифуги по обогащению урана.

"Заметьте, большинство зарубежных экспертов сходится во мнении, что за этой атакой стоят западные спецслужбы. Они дали старт масштабному деструктивному использованию информационных и коммуникационных технологий, выпустив, таким образом, джинна из бутылки", - сказал замсекретаря Совбеза.

Теги: WannaCry, Россия
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