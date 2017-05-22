Экс-глава "Роснано" Меламед отправлен под домашний арест на три месяца

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест экс-главу "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора госкорпорации Святослава Понурова, обвиняемых в растрате более 220 млн рублей, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд считает, что достаточной мерой пресечения для Меламеда и Понурова является домашний арест. Избрать в отношении обвиняемых Меламеда и Понурова меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца",- огласила свое решение судья Мария Барабанова в понедельник.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров, которые просили отправить фигурантов под арест на шесть месяцев на время рассмотрения дела в суде. На заседании прокуроры представили суду рапорт оперативного сотрудника ФСБ, согласно которому, оставаясь на свободе, Меламед и Понуров могут скрыться от суда.

Соответственно, была удовлетворена просьба адвокатов и обвиняемых, которые просили, в том числе избрать Меламеду и Понурову в качестве меры пресечения домашний арест.

Согласно постановлению, Меламеду разрешены трехчасовые ежедневные прогулки на территории, прилегающей к месту его проживания. Кроме этого, на фигурантов наложены все предусмотренные в законодательстве домашним арестом ограничения. Им запрещено пользоваться средствами связи, общаться с кем-либо, кроме близких родственников и участников судопроизводства, а также с представителями прессы.

Дело не закрыто

Суд отказался закрыть уголовное дело в отношении экс-главы "Роснано" Меламеда и Понурова. "Суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства о прекращении производства по уголовному делу в отношении обвиняемых Меламеда и Понурова",- говорится в постановлении, оглашенном судьей Марией Барабановой в понедельник.

Таким образом, было отклонено ходатайство стороны защиты, которая просила прекратить уголовное преследование Меламеда и Понурова за отсутствием как самого события, так и состава преступления в действиях фигурантов.

По мнению суда, заявленное ходатайство является преждевременным и, несмотря на отсутствие заявления о преступлении со стороны потерпевшего, не является в данном случае обязательным, так как госкорпорация "Роснано" является государственной компанией. Вопрос де о наличии или отсутствии ущерба по делу будет установлено в ходе судебного следствия, говорится в постановлении.

Отказ в возврате дела в прокуратуру

Суд также не стал возвращать в прокуратуру уголовное дело в отношении Меламеда и Понурова. "Суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства о возврате дела в прокуратуру",- говорится в постановлении суда.

Таким образом, было отклонено ходатайство потерпевшей стороны, которая сочла, что допущенные в ходе предварительного расследования процессуальные нарушения могут стать основанием для последующей отмены приговора Меламеду и Понурову.

Соответственно, было отклонено и ходатайство защиты о возврате дела прокурору как заявленное преждевременно. Указанные стороной защиты и потерпевшими недостатки, по мнению суда, не препятствуют рассмотрению дела по существу.

Рассмотрение по существу

Чремушкинский суд Москвы назначил дату рассмотрения по существу уголовного дела в отношении Меламеда и Понурова на 30 мая.

Как стало известно 11 мая, Меламед и Понуров 10 мая поздно вечером были отпущены на свободу в связи с истечением предельного срока их содержания под домашним арестом и под стражей соответственно. В тот же день официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что руководитель ведомства Юрий Чайка 10 мая утвердил обвинительное заключение по делу и отправил его в суд. По словам Куренного, Чайка после дополнительной проверки отменил ранее вынесенное постановление своего заместителя от 2 мая 2017 года о возврате дела в отношении бывших топ-менеджеров "Роснано" на доследование в связи с обнаруженными "грубейшими нарушениями уголовно-процессуального законодательства".

Меламеду предъявлено обвинение в организации растраты. По версии следствия, экс-глава "Роснано" принял на работу в корпорацию подконтрольных ему Андрея Малышева и Понурова, после чего инициировал вопрос о привлечении фирмы-советника для оказания корпорации "Роснано" услуг, необходимости в которых не было. В 2008 году финансовый директор Понуров как председатель тендерного комитета, будучи в сговоре с Меламедом, обеспечил победу в конкурсе по отбору советника фирме "Алемар", совладельцем которой являлся Меламед, после чего разработал проект договора об оказании услуг, который, в свою очередь, подписал заместитель главы "Роснано" Малышев. Таким образом, в период с февраля по июль 2009 года необоснованно были израсходованы средства корпорации на общую сумму более 220 млн рублей, считает следствие.

По мнению СКР, "Алемар" не выполнил заявленные в договоре работы, с нарушением сроков представил переоформленные инвестиционные проекты, разработанные сотрудниками корпорации.

Меламед по ходатайству следствия был отправлен под домашний арест 3 июля 2015 года, Понуров был взят под стражу, а Малышеву, находящемуся за границей, было заочно предъявлено обвинение, после чего его заочно арестовали.