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Дело Меламеда поступило в суд

Накануне генпрокурор Юрий Чайка утвердил обвинительное заключение по делу экс-главы "Роснано"

Дело Меламеда поступило в суд
Бывший глава "Роснано" Леонид Меламед в Басманном суде
Фото: ТАСС, Михаил Почуев

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы получил материалы уголовного дела экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора госкорпорации Святослава Понурова, обвиняемых в растрате более 220 млн рублей сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь инстанции Ирэна Кобзаева.

"Материалы уголовного дела поступили в суд сегодня, они переданы судье", - сказала Кобзаева в пятницу. По ее словам, в течение установленного законом срока будет принято решение о назначении предварительного слушания.

Накануне стало известно, что генпрокурор Юрий Чайка утвердил обвинительное заключение по делу и отправил его в суд.

По словам официального представителя генпрокуратуры Александра Куренного, генпрокурор Чайка после дополнительной проверки отменил ранее вынесенное постановление своего заместителя от 2 мая 2017 года о возврате дела бывших топ-менеджеров "Роснано" на доследование в связи с обнаруженными "грубейшими нарушениями уголовно-процессуального законодательства".

Меламед и Понуров 10 мая вечером были отпущены на свободу в связи с истечением предельного срока их содержания под домашним арестом и под стражей соответственно. Адвокат Александр Аснис, представляющий интересы "Роснано", сообщил, что пока речь о новой мере пресечения фигурантам не идет, она может быть избрана на первом заседании суда.

Меламеду предъявлено обвинение в организации растраты. По версии следствия, экс-глава "Роснано" принял на работу в корпорацию подконтрольных ему Андрея Малышева и Понурова, после чего инициировал вопрос о привлечении фирмы-советника для оказания корпорации "Роснано" услуг, необходимости в которых не было. В 2008 году финансовый директор Понуров как председатель тендерного комитета, будучи в сговоре с Меламедом, обеспечил победу в конкурсе по отбору советника фирме "Алемар", совладельцем которой являлся Меламед, после чего разработал проект договора об оказании услуг, который, в свою очередь, подписал заместитель главы "Роснано" Малышев. Таким образом, в период с февраля по июль 2009 года необоснованно были израсходованы средства корпорации на общую сумму более 220 млн рублей, считает следствие.

По мнению СКР, "Алемар" не выполнил заявленные в договоре работы, с нарушением сроков представил переоформленные инвестиционные проекты, разработанные сотрудниками корпорации.

Сторона защиты и "Роснано" настаивают на отсутствии какого-либо ущерба госкорпорации от действий Меламеда и Понурова.

Меламед по ходатайству следствия был отправлен под домашний арест 3 июля 2015 года, Понуров был взят под стражу, Малышеву, находящемуся за границей, было заочно предъявлено обвинение, после чего он был заочно арестован.

Теги: Леонид Меламед, Роснано
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