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Суд взыскал с Киркорова 500 тысяч рублей по иску банка

Банк "Церих" требовал с певца 25 млн рублей залога по кредиту

Суд взыскал с Киркорова 500 тысяч рублей по иску банка
Певец Филипп Киркоров
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова почти полмиллиона рублей по иску банка "Церих", требовавшего о взыскании 25 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"Судом вынесено решение по гражданскому делу по иску банка Церих (ЗАО) к Киркорову Филиппу Бедросовичу, которым исковые требования удовлетворены частично: с ответчика взысканы 499 тысяч 880 рублей 6 копеек", - сказала Мышелова агентству в понедельник.

По ее словам, судом была установлена "полная оплата (Киркоровым) сумм основного долга по двум кредитам". "И в обращении взыскания на предмет залога отказано", - добавила Мышелова.

Предыдущее заседание по рассмотрению гражданского дела было отложено по просьбе представителя Киркорова, который просил дать ему время для предоставления документов, подтверждающих погашение певцом кредита.

Согласно материалам дела, Киркоров взял кредит на общую сумму 25 млн рублей в банке "Церих", который исправно погашался до момента, когда у кредитной организации была отозвана лицензия.

Истцами выступили банк "Церих" и Агентство по страхованию вкладов.

Теги: Филипп Киркоров, Церих
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