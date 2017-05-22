МВД РФ собралось ужесточить наказание за отказ водителя от проверки на алкоголь

Предполагается, что непрохождение медосвидетельствования будет наказываться строже, чем само вождение в нетрезвом виде

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Полиция предложила ужесточить наказание для водителей за отказ от медицинской проверки на наличие алкоголя в организме, увеличив с двух до трех лет срок лишения прав и подняв до 35 тысяч рублей сумму штрафа.

МВД разместило на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), предусматривающие ужесточение наказания по статье 12.26 (невыполнение водителем требования полицейского о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения).

Поправками предлагается увеличить сумму штрафа с 30 тыс. до 35 тыс. рублей, а срок лишения права управления транспортными средствами продлить с 1,5-2 лет до трех лет.

Таким образом, в случае принятия поправок, отказ от медицинского освидетельствования будет наказываться строже, чем само управление автомобилем в состоянии опьянения - за это правонарушение могут назначить штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

"Нововведения позволят повысить профилактическую составляющую установленных мер административной ответственности, обеспечить неотвратимость наказания в отношении лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также минимизировать случаи их отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - говорится в пояснительной записке.

В МВД считают, что "принятие законопроекта положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения".

Авторы документа отмечают, что в 2016 году за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения было возбуждено 246 тыс. 802 дела.

"Несмотря на тенденцию снижения количества возбужденных дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12.26 КоАП, их общее число продолжает оставаться высоким", - считают в полиции.

В ведомстве отмечают высокую степень общественной опасности таких правонарушений. По данным МВД, в 2016 году 4288 человек, участвовавших в дорожно-транспортных происшествиях, имели признаки опьянения, но отказались от прохождения освидетельствования. В этих ДТП погибли 193 человека и были ранены 6 тыс. 114 человек.