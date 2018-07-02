Вступили в силу поправки в закон о нетрезвом вождении

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Закон, который вводит административную ответственность для водителей в случае обнаружения у них более 0,3 грамма спирта на литр крови, вступает в силу со 2 июля. Президент РФ подписал его начале апреля.

Закон не вводит новых норм: ранее содержание алкоголя в организме исчислялось в промилле, и значение, соответствующее 0,3 грамма спирта на литр крови, составляло 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

Закон указывает, что в примечании к статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) слова "воздуха, или в случае" заменяются словами "воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, или в случае".

Эта статья предусматривает, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения водитель лишается прав на срок от полутора до двух лет; с него также взимается штраф в размере 30 тысяч рублей. Аналогичное административное наказание предусмотрено и за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.