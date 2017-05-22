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Иран обвинил США в распространении "иранофобии" на Ближнем Востоке

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Иранские власти обвинили Вашингтон в распространении "иранофобии", призванной увеличить продажи оружия на Ближнем Востоке, а также в продаже оружия "опасным террористам", сообщил телеканал PressTV.

"Повторяя эти безосновательные заявления об Иране, распространяя иранофобию, американский президент (Дональд Трамп - ИФ) попытался подтолкнуть страны в регионе к покупке еще большего количества оружия", - заявил в понедельник представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Он также заявил, что США "должны перестать продавать оружие опасным террористам" на Ближнем Востоке.

"(США и их союзники - ИФ) должны знать, что Иран - это демократическая, стабильная и сильная страна... призывающая к миру, хорошим соседским связям и созданию мира, противостоящего жестокости и экстремизму", - добавил Касеми.

Накануне президент США Трамп завершил визит в Саудовскую Аравию, в ходе которого стороны, среди прочего, подписали пакет соглашений о поставке Эр-Рияду американского вооружения. Сумма сделки составила около $110 млрд. Общая сумма соглашений, заключенных между Вашингтоном и Эр-Риядом в ходе этого визита составила около $380 млрд.

Теги: Иран, США
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