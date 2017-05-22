СМИ сообщили о гибели двух российских военных в Сирии

Оба российских офицера, служивших в Сирии военными советниками, погибли в начале мая

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российский офицер погиб в Сирии, пытаясь спасти своего товарища, сообщило в понедельник издание "Город на Бире" (Биробиджан).

Капитан Вооруженных сил РФ Евгений Константинов погиб в бою с террористами в Сирии в начале мая. Ему было 32 года, пишет издание, ссылаясь на отделение ветеранской организации "Боевое братство" в Еврейской автономной области.

"3 мая 2017 года, находясь на боевых позициях, в ходе ожесточенного сражения капитан Евгений Константинов увидел, что его боевой товарищ военный советник - майор российских Вооруженных сил, получил ранение и не сможет отбиться от наседавших террористов. Он бросился на помощь. Но силы были не равны. Евгений получил шесть пулевых ранений", - сообщило издание.

По данным СМИ, майор, которого пытался спасти Константинов, также погиб.

В организации "Боевое братство" сообщили, что оба российских офицера служили в Сирии военными советниками.

Капитан Константинов 7 мая с воинскими почестями похоронен в Новосибирске, где живут его родители, пишет "Город на Бире". Посмертно он представлен к награждению Орденом Мужества.

В понедельник сайт газеты "Коммерсант", ссылаясь на официальные данные Минобороны РФ, сообщил, что в Сирии погибли 32 российских военных.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и пункт базирования ВМФ в порту Тартус. Официально сообщалось, что в Сирии действуют Силы специальных операций Минобороны РФ.