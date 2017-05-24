СМИ узнали о давлении США на РФ с целью поддержки смещения Асада

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Позиция США по поводу политической судьбы президента Сирии Башара Асада остается неизменной, несмотря на все предвыборные заявления американского президента Дональда Трампа, допускавшего сотрудничество с сирийским лидером в борьбе с ИГИЛ (деятельность организации запрещена в РФ): администрация США будет добиваться его ухода, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

"Запад, прежде всего США, дает понять, что не согласится с сохранением за Башаром Асадом поста президента. Именно это Вашингтон, как считают в Москве, продемонстрировал недавними ударами по сирийскому Ат-Танфу вблизи границы с Иорданией", - цитирует издание слова одного из собеседников.

В материале отмечается, что Россия на закрытых встречах неоднократно выходила с предложением о проведении выборов в Сирии. Однако каждый раз Вашингтон блокировал такие инициативы. Как сообщил еще один дипломатический источник, США дают понять Москве, что так или иначе будут добиваться ухода сирийского лидера.