В Кремле не изменили отношения к делу украинца Сущенко после письма его сына

Журналист был арестован в России по обвинению в шпионаже

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о передаче в Кремль письма ребенка арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко.

"Действительно, было передано письмо, написанное ребенком, но это абсолютно не меняет сути того, что вменяется в вину господину Сущенко. И связано это с его деятельностью, направленной против нашего государства", - сказал Песков журналистам.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что 9-летний сын Сущенко написал письмо президенту России, в котором попросил его поспособствовать возвращению отца домой.

Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже, свою вину он отрицает. Он находится под стражей с октября 2016 года.