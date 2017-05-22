ФАС уличила поставщиков компьютеров ФНС, ФТС и ПФР в антиконкурентном сговоре

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба РФ признала четырех поставщиков компьютеров и ПО для госорганов виновными в заключении антиконкурентного соглашения, сообщила пресс-служба ФАС.

"АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", ООО "Адаптивные технологии", ООО "Экспресс+Сервис", ООО "Научно-исследовательский институт новых технологий" признаны виновными в заключении антиконкурентного соглашения при участии в электронных аукционах на поставку компьютеров и программных средств для нужд ФКУ "Налог-Сервис" Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Пенсионного фонда Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее дело было возбуждено на трех поставщиков - "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", "Адаптивные технологии" и "Экспресс+Сервис". Общая сумма нарушений по этому делу составляет более 2,25 млрд рублей.

По данным базы "СПАРК-Маркетинг", указанные компании на аукционах ГАС "Правосудие", ФНС и ФТС летом-осенью 2014 года и летом-осенью 2015 года снижали цены в ходе торгов на 0,49-4%.

ФАС обратила внимание на госзакупки компьютеров осенью прошлого года. В ноябре было возбуждено дело на поставщиков техники ООО "Бизнес компьютерс групп", ООО "АМИ-НЕТВОРК", ЗАО "КРОК инкорпорейтед", ООО "СупервэйвГрупп", ЗАО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", ООО "Производственная компания Аквариус", участвовавших в закупке Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК.

В ходе рассмотрения этого дела ФАС возбудила административное дело на ЗАО "Делойт и Туш СНГ", российского представительства международной аудиторской компании Deloitte. Также ранее служба привлекла российские "дочки" HP и Lenovo - компании ООО "ЭйчПи Инк", ЗАО "Хьюлетт-Паккард А.О.", ООО "Леново" (Восточная Европа/Азия) - в качестве ответчиков по делу.

В феврале 2016 года ФЦИ при ЦИК объявил закупку системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС "Выборы" с начальной ценой контракта в 652,4 млн рублей.

В ходе аукциона из шести названных компаний, допущенных к торгам, ценовые предложения подали только две: "Бизнес Компьютерс Групп" и "Супервэйв Групп", которые снизили цену контракта всего на 1%. Эти компании предложили на аукционе системные блоки Hewlett-Packard (HP) и Lenovo соответственно. Победителем стала "Бизнес Компьютерс Групп", которая предложила цену контракта в 645,8 млн рублей.