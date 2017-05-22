Суд заочно арестовал обвиняемого во взятке экс-главе Марий Эл

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бизнесмена Николая Криваша, обвиняемого в даче взятки бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд приходит к выводу, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению. (...) Избрать в отношении Криваша меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила свое решение судья Юлия Сафина в понедельник.

Кривашу заочно предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ч.5 статьи 291 УК РФ), он объявлен в международный розыск.

Согласно постановлению, бизнесмен должен быть отправлен под арест на два месяца после задержания российскими правоохранительными органами.

Следствие считает, что Криваш скрылся от следствия, пытаясь уйти от уголовной ответственности. Единственно возможной мерой пресечения бизнесмену при сложившихся обстоятельствах может быть арест, так как иначе обвиняемый может попытаться помешать производству по делу, в частности уничтожив те доказательства, которых следователям обнаружить пока не удалось.

В свою очередь адвокаты Людмила Айвар и Игорь Трунов заявили на заседании суда, что их подзащитный не пытался скрываться, сообщив о своем местоположении следователям. В настоящее время Криваш проходит лечение в Израиле после операции в связи с серьезным заболеванием, поэтому по объективным причинам не может явиться по повестке.

Трунов отметил, что бизнесмен "выехал из РФ задолго до возбуждения в отношении него уголовного дела, после чего в Россию не возвращался", повестки же были отосланы следствием по местам жительства в столице взрослой дочери Криваша, а также бывшей супруге, с которыми бизнесмен не поддерживает никаких отношений, а не по месту проживания бизнесмена в Марий Эл. "Следователь точно знал, что данное уведомление (о вызове на следственные действия) не будет доставлено вовремя. Таким образом, следователем созданы все условия для невозможности явки для предъявления обвинения", - считает Трунов.

Адвокат напомнил, что бизнесмен является действующим депутатом Заксобрания республики Марий Эл, имеет российское гражданство, близких родственников и недвижимость в РФ, что свидетельствует о наличие тесных связей с родиной, а значит, говорит в пользу того, что тот вернется, когда вылечится.

Аудиторские, бухгалтерские бумаги и документы, а также свидетельские показанию материалы дела указывают на отсутствие события преступления, а также его состава в действиях Криваша, утверждают адвокаты. "Бедный предприниматель, у которого отняли все, и он лежит в больнице. В каком виде предстанет Российская Федерация, имея в виду нашу судебную систему, когда придется отправлять в Интерпол имеющиеся документы?" - сказал Трунов.

По версии следствия, Маркелов получил через доверенное лицо - директора ООО "Телекомпания 12 Регион" Наталию Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Маркелову предъявлено обвинение в получении взятки в собо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), Кожановой - в посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст.291.1 УК РФ). По постановлению Басманного суда Москвы оба 14 апреля отправлены под стражу до 12 июня.

Криваш, по словам его адвоката Игоря Трунова, не признает своей вины. Защита Маркелова обжаловала возбуждение в отношении него уголовного дела.

В рамках уголовного дела Басманным судом Москвы 20 апреля был наложен арест на 23 объекта недвижимости Маркелова: земельные участки, здания и помещения как в Москве, так и в Марий Эл. По словам его адвоката Сергея Севрука, в том числе арестованы две квартиры в Йошкар-Оле, одна в Москве и два объекта недвижимости мачехи экс-главы региона. Также арестованы дом и земельный участок Кожановой в столице Марий Эл.

6 апреля этого года президент России Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Марий Эл". Тем же указом Путин назначил Александра Евстифеева временно исполняющим обязанности главы республики "до вступления в должность лица, избранного главой Республики Марий Эл". О возбуждении дела в отношении экс-главы региона стало известно ровно через неделю.