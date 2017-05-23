Стали известны доходы семьи арестованного мэра Владивостока

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Отстраненный от должности и арестованный по уголовному делу о коррупции мэр Владивостока Игорь Пушкарев за 2016 год заработал 552 тыс. руб., сообщается в декларации, размещенной на сайте городской администрации.

Заработок отстраненного мэра упал в прошедшем году почти в два раза: в 2015 году заработал 1,1 млн руб.

В то же время доходы его супруги значительно выросли: если в 2015 году она заработала 25,2 млн руб., то за прошедший год она привнесла в семейный бюджет более 90,8 млн руб.

Согласно декларации, как и в 2015 году, в собственности И.Пушкарева остается земельный участок 600 кв. метров и жилой дом площадью около 500 кв. метров. Ему также принадлежит Mercedes S500.

Кроме того, он владеет пятой частью нескольких земельных участков под застройку общей площадью около 1,3 тыс. кв. метров, двух жилых домов в 516 квадратов и третью - от земельного участка для подсобного хозяйства в 3 тыс. кв. метров. Ему также принадлежит 1/3 жилого дома в 590 квадратов.

Супруга И.Пушкарева также владеет долями в уже упомянутой земельной недвижимости и рядом других участков, домов, гаражей и административных построек. Кроме того, на ее имя зарегистрирован внедорожник Toyota Land Cruiser-200.

1 июня 2016 года СКР сообщил о задержании главы столицы Приморья и директора предприятия "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по ч.3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

По данным следствия, А.Лушников признал вину и дал изобличающие И.Пушкарева показания. Тот свою вину категорически отрицает, но заявляет о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.

Позднее был задержан родной брат главы Владивостока Андрей Пушкарев. Он находится под домашним арестом.

И.Пушкареву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, А.Пушкареву - в даче взятки и коммерческом подкупе.

А.Лушникова обвиняют в получении от Пушкаревых коммерческого подкупа, злоупотреблении полномочиями, а также в использовании заведомо подложного документа.

9 марта Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и временно отстранил И.Пушкарева от должности главы города Владивосток. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.