Число не знающих о сталинских репрессиях россиян выросло вдвое

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Доля россиян, считающих сталинские репрессии политическим преступлением, заметно снизилась за последние пять лет (с 51% в 2012 году до 39% сейчас), при этом в два раза стало больше тех, кто ничего не знает о событиях того времени (с 6% до 13%), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Каждый четвертый считает репрессии оправданной политической необходимостью (25% против 22% в 2012 году), показал опрос, проведенный 21-24 апреля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Говоря о том, кто, на их взгляд, в основном подвергался репрессиям в то время, 45% высказали мнение, что "все без разбора, по произволу власти или по доносу завистников". Каждый пятый (19%) полагает, что это были "те, кто был явно или скрыто настроен против Советской власти", 14% - "наиболее способные и авторитетные люди", 7% - " наиболее преданные сторонники советской власти".

За пять лет кардинально изменилось мнение о том, нужно ли вообще вспоминать о репрессиях. Около половины россиян считают, что "лучше говорить об этих репрессиях поменьше, не нужно ворошить прошлое" (47%). Обратной позиции придерживается 38% россиян: они уверены, что "нужно активно обсуждать то, что случилось в те годы, не забывать свою историю". В 2012 году соотношение этих показателей было противоположным - 37% и 49%.

По данным опроса, более трети респондентов (36%) считают человеческие жертвы оправданными теми целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок в сталинскую эпоху. В то же время 49% уверены, что их ничем нельзя оправдать.

Как и в 2010 году, 22% россиян сказали, что в их семье есть пострадавшие от репрессий накануне или после Великой Отечественной войны, у 53% таких родственников нет (63% семь лет назад). Доля затруднившихся ответить выросла с 15% в 2010 году до 26% сейчас.

Государственным преступником Иосифа Сталина считают 26% россиян (32% в 2010 году). Около половины опрошенных так не думают (48% сейчас и 40% ранее). Затруднился ответить каждый четвертый (25%).

День памяти жертв политических репрессий, пострадавших от так называемого "большого террора" 1937-1938 годов, отмечается в России ежегодно с 1991 года 30 октября. Мероприятия в память репрессированных организуют по всей стране. В частности, в Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади правозащитное общество "Мемориал" ежегодно проводит акцию "Возвращение имен", в ходе которой участники зачитывают расстрельные списки. Всего, по оценке "Мемориала", по закону "О реабилитации" жертвами политических репрессий на территории бывшего СССР считаются по меньшей мере 12 млн человек.