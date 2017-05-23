Обыски у режиссера Серебренникова связали с делом о растрате

По данным источника "Интерфакса", следователи занимаются делом о хищениях в департаменте культуры Москвы

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Следователи проводят обыски у художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова в рамках расследования махинаций с денежными средствами учреждения, сообщил "Интерфаксу" во вторник осведомленный источник.

"В рамках возбужденного в 2015 году уголовного дела по статье 160 Уголовного кодекса РФ (растрата) сегодня по месту жительства и работы Серебренникова и других работников театра проводятся обыски", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дело было возбуждено из-за хищений в департаменте культуры Москвы.

"По предварительным данным, речь идет о растрате многих миллионов долларов, а сумма ущерба по эпизоду, связанному с "Гоголь-центром", оценивается в 35 млн долларов", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации от представителей правоохранительных органов и самого Серебренникова. "Гоголь-центр" - театр, на площадках которого проходят лекции, показы мировых фильмов, музыкальные концерты и спектакли российских и европейских режиссеров. С 2012 года его худруком является Серебренников, который полностью поменял концепцию учреждения.

Как передает во вторник корреспондент "Интерфакса", вход в здание "Гоголь-центра" в данный момент закрыт, на проходной у служебного входа стоят мужчины в "балаклавах" и темной форме с нашивкой "ФСБ", сообщающие желающим попасть внутрь, что в здании проходят оперативные мероприятия и не сотрудники театра сегодня внутрь не попадут.

Мужчины не уточняют, в связи с чем проходят обыски, однако один из них отметил, что "скорее всего, сегодня мероприятия еще не закончатся".

Движение по близлежащей улице Казакова не перекрыто, во дворе "Гоголь-центра" находится один темно-синий микроавтобус марки "Фольксваген Каравел" с тонированными стеклами, мигалкой на крыше, на котором, по словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов прибыли в здание "Гоголь-центра".