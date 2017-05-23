У сотрудников "Гоголь-центра" забрали телефоны во время обысков

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Представители "Гоголь-центра" не владеют официальной информации о причинах обысков в театре, сотрудников и актеров, находящихся в здании, собрали в Большом зале, сообщила журналистам пиар-директор учреждения Ника Груздева.

"Пока мы не располагаем официальной информацией о причинах обысков и не можем дать какого-то комментария по этому поводу", - сказала Груздева.

"Насколько я знаю, сейчас у всех сотрудников театра и актеров собрали в большом зале и изъяли у них телефоны", - сказала Груздева.

Она добавила, что сотрудники театра могут войти в здание, но обратно их не выпускают.

По ее словам, на вечер вторника был запланирован показ спектакля "Мертвые души". В театре проходила репетиция, которая в данный момент прервана.

Груздева не уточнила, прибудет ли в театр его художественный руководитель Кирилл Серебренников, отметив, что у него дома в данный момент также проходят обыски.