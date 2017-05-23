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Москалькова выступила в защиту бэби-боксов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступает против запрета бэби-боксов в Российской Федерации, видит в них шанс сохранить ребенку жизнь и здоровье.

"Я считаю, что все, что может сохранить жизнь человеку, и все, что может способствовать минимизации вреда, связанного с тем, когда семья или мама отказывается от своего ребенка, имеет право на существование", - сказала Москалькова журналистам во вторник.

"Бэби-боксы это шанс оставить ребенка живым, не выброшенным, сохранить здоровье и шанс на то, чтобы его кто-то в будущем усыновил", - добавила она.

Уполномоченный отметила, что, несмотря на то, что к ней не было обращений по этому поводу, она участвовала в обсуждении всех наиболее острых и дискуссионных аспектов вопроса.

Теги: Татьяна Москалькова
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