Житель Татарстана откусил нос шумному соседу

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Зеленодольский городской суд (Татарстан) признал местного жителя Дениса Голобородько виновным в нанесении увечья своему соседу по общежитию, которому он в ссоре откусил кончик носа.

Прокуратура Татарстана сообщает во вторник, что ночью 16 декабря прошлого года проживавший в общежитии Голобородько проснулся от шума по соседству: семейная пара громко выясняла отношения в комнате за стеной.

Мужчина сделал замечание соседу, после чего вытащил его в коридор, где продолжил выяснять с ним отношения.

"В пылу ссоры Голобородько обхватил мужчину руками, а затем откусил ему кончик носа, что привело к неизгладимому обезображиванию лица потерпевшего". - уточняется в сообщении.

Откусивший нос полностью признал свою вину, и суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.