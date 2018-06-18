Вор из саратовского Маркса откусил часть уха у полицейского

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы города Маркса Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего рецидивиста, подозреваемого в применении насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК в понедельник.

По версии следствия, днем 16 июня пьяный мужчина угнал автомобиль одного из горожан и попытался на нем скрыться от полиции.

Сотрудники ДПС догнали беглеца и пересадили его в служебный автомобиль, чтобы отвезти в райотдел "для выяснения обстоятельств".

В машине недовольный мужчина набросился на полицейских и откусил часть уха у одного из стражей порядка, говорится в сообщении.

Выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угон и незаконное хранение наркотиков.