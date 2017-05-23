Ректором МПГУ избран доктор исторических наук Лубков

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Историк Алексей Лубков избран ректором Московского педагогического государственного университета (МПГУ), сообщили "Интерфаксу" в вузе.

За кандидатуру Лубкова, который с ноября исполнял обязанности ректора вуза, было подано 130 голосов. За второго кандидата - директора Института физики, технологии и информационных систем МПГУ Дмитрия Исаева - было подано лишь два голоса. Выборы, открывшиеся днем во вторник в главном корпусе МПГУ, признаны состоявшимися, голосование проводилось методом вычеркивания фамилии кандидата в бюллетене.

Оба кандидата были ранее согласованы с аттестационной комиссией Минобрнауки. Лубков был выдвинут ученым советом МПГУ, Исаев - ученым советом своего института.

Согласно предвыборной программе Лубкова, он намерен увеличить долю внебюджетных доходов вуза до 50-60% к 2022 году, работать с молодежью для укрепления гражданственности, патриотизма и укрепления семейных ценностей, а также духовно-нравственной культуры в сотрудничестве с РПЦ и традиционными конфессиями. Новый ректор также считает необходимым увеличить число студентов и модернизировать спорткомплекс и агробиостанции университета. Кроме того, Лубков намерен поставить вопрос о повышении заработной платы и статуса научных и научно-педагогических работников вуза, поддерживать молодых ученых и преподавателей, развивать сотрудничество с высокотехнологичными компаниями, зарубежными учеными и Российской академией образования (РАО).

В октябре 2016 года бывший и.о. ректора МПГУ Алексей Семенов был освобожден от своей должности приказом министра образования и науки России Ольги Васильевой. На его место в конце ноября был назначен замдиректора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки Лубков.

Лубков - выпускник МПГУ (бывший МГПИ имени Ленина), член-корреспондент РАО, доктор исторических наук, профессор по кафедре новейшей отечественной истории. До работы в Минобрнауки занимал должность проректора МПГУ.