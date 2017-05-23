Следствие предъявило Улюкаеву обвинение в окончательной редакции

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Следствие предъявило бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву обвинение в окончательной редакции по делу о коррупции, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность, в особо крупном размере)", - сказала Петренко.

"Дело Улюкаева"

В ночь на 15 ноября 2016 года Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Улюкаева. Ему предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере. Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до середины лета, отказав его защите в избрании более мягкой меры пресечения.

В СКР сообщили, что обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50%.

Президент Владимир Путин 15 ноября освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия. 29 ноября был наложен обеспечительный арест на имущество экс-министра.