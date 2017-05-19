"Газпром" предложит акционерам не выплачивать вознаграждение Улюкаеву

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" предлагает акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать вознаграждение экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, сообщили в компании.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Улюкаева по обвинению в получении взятки. На следующий день президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

"Перестав быть госчиновником, Улюкаев перешел в ту часть членов совета директоров "Газпрома", которая получает от компании вознаграждение за работу в органе управления. Однако в работе совета (хотя бы в заочной форме) принимать он участия не может, поскольку в условиях содержания под домашним арестом имеется ограничение на переписку", - рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Улюкаев написал письменный отказ от работы в советах директоров других компаний, где он был занят. Однако в отношении "Газпрома" это сделано не было. Компания также не получала от соответствующих органов официальных уведомлений о возбуждении уголовного дела.