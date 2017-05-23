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Смольному снова отказали во взыскании 580 млн руб. с экс-подрядчика "Зенит-Арены"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Тринадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобы комитета по строительству Петербурга на отказ в рассмотрении двух исков о взыскании 580,5 млн рублей с инжиниринговой корпорации "Трансстрой-СПб" (Инжтрансстрой-СПб) - одного из бывших подрядчиков нового стадиона в западной части Крестовского острова, следует из материалов на сайте суда.

"Оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - говорится в карточках обоих дел.

Комитет по строительству подал иски, в которых оспаривал решения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Суд 9 марта отказал в рассмотрении двух исков о взыскании с "Инжтрансстроя-СПб" 291 млн рублей и 289,5 млн рублей соответственно. Суд мотивировал эти решения тем, что городские власти нарушили претензионный порядок.

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Ранее сообщалось, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал законным односторонний разрыв городским комитетом по строительству контракта с АО "Инжтрансстрой" (входит в группу компаний "Транссрой") на строительство стадиона на Крестовском острове.

Контракт был заключен в 2013 году на сумму 12 млрд рублей.

Как сообщалось, правительство Петербурга ранее расторгло контракт с генподрядчиком строительства - компанией "Инжтрансстрой СПб" ("дочка" "Инжтрансстроя"). Причинами прекращения сотрудничества, по данным властей, стали неоднократный срыв графиков строительства, невыполнение правил противопожарной, антитеррористической безопасности, а также неустранение замечаний заказчика по качеству выполняемых работ, нецелевое расходование бюджетных средств. В свою очередь "Инжтрансстрой СПб" заявлял, что проблемы со строительством объекта стали "следствием политики и действий комитета по строительству и, в частности, куратора строительства вице-губернатора Петербурга Игоря Албина".

Позднее комитет по строительству Петербурга заключил контракты с ОАО "Метрострой" на достройку стадиона (стоимость работ - 5,4 млрд рублей) и благоустройство территории (2,4 млрд рублей). С учетом всех изменений сметная стоимость строительства объектов на Крестовском острове - стадиона, зоны контроля доступа и намывных территорий - составила 42 млрд рублей.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Стадион будет рассчитан на 68 тыс. зрителей, общая площадь объекта составит около 280 тыс. кв. м.

Теги: Петербург, Зенит-Арена
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