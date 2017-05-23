Следственный комитет предложил освободить своих сотрудников от службы в армии

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет (СК) России предложил освободить своих аттестованных сотрудников от службы в армии, чтобы снизить системный отток квалифицированных кадров, негативно влияющий на эффективность работы системы. Ведомство разработало и разместило на портале независимой антикоррупционной экспертизы соответствующие поправки в закон о воинской обязанности.

В соответствии с законопроектом, отсрочка от службы в вооруженных силах РФ предоставляется тем, кто поступил на службу в СК РФ на должности следователей и руководителей следственных органов, по которым предусмотрено присвоение специальных званий.

Авторы поправок отмечают, что в настоящее время часть сотрудников, проходящих службу в следственном комитете, не достигли возраста 27 лет, "в связи с чем могут быть призваны на военную службу, что существенно ухудшит кадровую ситуацию в системе Следственного комитета Российской Федерации".

"Принимая во внимание, что увольнение по данному основанию сотрудников, замещающих должности следователей и руководителей следственных органов, носит системный характер, полагаем возможным говорить о негативном влиянии указанного фактора в целом на деятельность Следственного комитета", - говорится в пояснительной записке.

В то же время, подчеркивают в СК, численность сотрудников ведомства призывного возраста (1116 человек) в соотношении с общим числом призывников по стране (152 тыс человек) "не может рассматриваться в качестве причины дефицита призывного ресурса".