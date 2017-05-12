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Атаки вируса Wannacry зафиксированы в 74 странах
В России

В Следственном комитете опровергли информацию о кибератаке на ведомство

Есть обновление от 22:56

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сообщения в ряде СМИ о том, что внутренние сети Следственного комитета России подверглись хакерской атаке, не соответствуют действительности, заявили в ведомстве. Как рассказала "Интерфаксу" официальный представитель СК Светлана Петренко, все ресурсы ведомства работают в штатном режиме.

Ранее в "Лаборатории Касперского" сообщили "Интерфаксу", что около 45 тыс. атак программой-шифровальщиком WannaCry пришлись на 74 страны по всему миру; в наибольшей степени заражению подверглась Россия. По данным компании, за расшифровку данных злоумышленники требуют заплатить выкуп в криптовалюте Bitcoin, эквивалентный $600.

Теги: Россия, СКР, WannaCry
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