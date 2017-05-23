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Президент Филиппин сократит визит в Россию

Есть обновление от 23:56

Родриго Дутерте сообщил о столкновениях с ИГИЛ в одной из провинций

Президент Филиппин сократит визит в Россию
Президент Филиппин Родриго Дутерте во время церемонии встречи в аэропорту Внуково-2
Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Филиппин Родриго Дутерте начались во вторник поздно вечером в Кремле. Изначально российско-филиппинские переговоры на высшем уровне должны были состояться в четверг, 25 мая. Однако филиппинский лидер, который планировал находиться в Москве до 26 мая, решил сократить свой визит в связи с внутриполитической ситуацией у себя в стране.

Путин прибыл в Москву вечером во вторник из Краснодара, где он проводил президентский совет по физической культуре и спорту.

Дипломатический источник ранее сообщил "Интерфаксу", что как ожидается, Дутерте завершит свой визит сразу после переговоров с президентом РФ и покинет Москву уже в ночь на среду.

По сообщениям зарубежных СМИ, в связи с внутриполитической ситуацией на Филиппинах он принял решение сократить визит.

Во вторник Дутерте объявил о решении ввести военное положение на филиппинском острове Минданао. Как сообщает агентство ЭФЭ, соответствующее заявление сделал представитель филиппинского лидера Эрнесто Абелья. Он пояснил, что на такой шаг Дутерте пошел для активизации борьбы с экстремистами, связанными с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Теги: Филиппины, Родриго Дутерте
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