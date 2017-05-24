Президенты России и Македонии обсудят в Москве ситуацию на Балканах

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В среду состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Македонии Герге Ивановым, который прибывает в Москву с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Ожидается, что главы государств обсудят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Планируется также обмен мнениями по актуальной региональной тематике, прежде всего - ситуации в балканском регионе", - говорится в сообщении.

Президент Македонии прибывает в Москву для участия в церемонии вручения присужденной ему Международным общественным Фондом единства православных народов премии им. Святейшего Патриарха Алексия II.