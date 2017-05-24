Минкомсвязи предложило оказывать госууслуги экстерриториально

Согласно законопроекту, подавать документы и получать результаты можно будет вне зависимости от места жительства

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о внесении в Думу законопроекта об экстерриториальном принципе оказания государственных услуг, сообщает в среду сайт кабинета министров.

"Законопроектом предлагается ввести экстерриториальный принцип оказания государственных услуг. Заявителям будет предоставлена возможность по своему выбору подавать документы и получать результаты государственных услуг в любом подразделении федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда или в многофункциональном центре в пределах России вне зависимости от места жительства или места пребывания", - говорится в сообщении.

Проект закона разработан Минкомсвязи РФ по поручению президента. "Законопроект направлен на повышение доступности государственных услуг, снижение материальных и временных издержек граждан", - отметили в правительстве.