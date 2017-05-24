Депутаты приняли досрочную отставку главы Нижнего Новгорода

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Думы Нижнего Новгорода в среду удовлетворили прошение об отставке главы города Ивана Карнилина, сообщает корреспондент "Интерфакса" с заседания гордумы.

В ходе тайного голосования за досрочную отставку проголосовал 31 депутат, против - пять, двое парламентариев воздержались.

Накануне управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы сообщило, что Карнилин написал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности. Свое решение об отставке он объяснил 60-летним возрастом и желанием "дать дорогу молодым", добавив, что останется депутатом городского парламента.

Карнилин был избран главой Нижнего Новгорода 7 октября 2015 года.

В декабре 2016 года оппозиционер Алексей Навальный написал в своем блоге, что семья мэра Нижнего Новгорода приобрела две квартиры в Майами в 2013 и 2014 годах. По данным оппозиционера, недвижимость стоимостью 130 млн рублей оформлена на супругу Карнилина. Сам Карнилин заявил, что квартиры принадлежат его уже бывшей супруге. Прокуратура Нижегородской области организовывала проверку данной информации.