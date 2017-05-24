В пермском доме культуры на детей обрушилась часть сцены

Пострадали восемь детей в возрасте от 10 до 15 лет

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Дети пострадали при обрушении конструкции сцены в доме культуры имени Анатолия Солдатова в Перми в среду. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" руководитель Пермского краевого территориального центра медицины катастроф Олег Федоткин.

"Пострадали восемь человек, все дети в возрасте 10-15 лет. Там сочетанные травмы, у одного пострадавшего - реакция на стресс. Пока трудно что-то сказать. Рядом с ними металлическая конструкция, вроде, на сцене. На месте инцидента работают 12 бригад скорой помощи", - сказал Федоткин.

Ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось, что часть конструкции сцены пермского дома культуры, в котором в среду отмечался День славянской письменности, упала на людей до начала представления.