Число пострадавших от падения сцены у дома культуры в Перми возросло до десяти

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - По уточненным данным, десять человек пострадали в среду при падении металлической конструкции сцены около дома культуры в Перми. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" руководитель Пермского краевого территориального центра медицины катастроф Олег Федоткин.

"Пострадали десять человек. Из них семь детей госпитализированы с травмами в городские больницы. Один ребенок и один мужчина госпитализированы с реакцией на стресс. Еще один пострадавший отказался от госпитализации", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

Как сообщалось, в среду во время репетиции к празднику славянской письменности на зрителей рухнула металлическая конструкция сцены у дома культуры имени Анатолия Солдатова в Перми. Обрушение произошло, предположительно, из-за порыва ветра. Следователи СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по части 1 статьи 38 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).