Приговор получившему полтора года колонии участнику акции 26 марта Шпакову обжаловали

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Защита фигуранта "дела 26 марта" Александра Шпакова, осужденного на 1,5 года колонии общего режима за применение насилия к полицейским, обжаловала приговор.

"Уже подана жалоба на приговор суда", - сказал "Интерфаксу" адвокат Шпакова Сергей Бадамшин.

По словам защитника, судом была проявлена чрезмерная жесткость с учётом позиции потерпевшего, который просил не назначать Шпакову наказание, связанное с лишением свободы.

"Вред, который наносится его семье - матери и дочери - несоизмерим с общественным вредом того, что ему вменяют", - добавил адвокат.

Ранее в среду Тверской суд Москвы приговорил Шпакова к одному году и шести месяцам колонии общего режима за применение насилия в отношении полицейских, не опасного здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Дело рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Потерпевший по делу - сотрудник полиции Валерий Гонников - попросил суд не назначать Шпакову наказание, связанное с лишением свободы. "На наказании не настаиваю. Считаю, что на акцию он попал случайно. Извинения принимаю", - заявил он.

По версии следствия, Шпаков, находясь на Тверской улице "пытаясь открыть дверь в служебный автобус полиции, где находились другие задержанные, нанес несколько ударов кулаками в лицо сотруднику полиции".

26 марта во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе несогласованные с властями. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами. В Москве, по данным полиции, было задержано около 500 человек. В то же время источник "Интерфакса" сообщил, что число задержанных превысило тысячу человек.

Позднее в СК сообщили, что по фактам совершения противоправных действий участниками несанкционированного массового мероприятия в Москве возбуждено уголовное дело по статьям 213, 317, 318 УК РФ (хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти).

В середине апреля следователи сообщили, что четыре демонстранта причастны к совершению насилия в отношении представителей власти, после задержания им было предъявлено обвинение.