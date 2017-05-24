Участник мартовской акции в Москве осужден на полтора года колонии

Приговор Александру Шпакову стал вторым обвинительным приговором по делу о насилии над полицейским на акции 26 марта в столице

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы приговорил фигуранта "дела 26 марта" Александра Шпакова к одному году и шести месяцам колонии общего режима за применение насилия в отношении полицейских, передает корреспондент "Интерфакса".

"Признать Шпакова виновным и назначить ему наказание в виде одного года шести месяцев колонии общего режима", - огласил решение судья Алексей Стеклиев в среду.

Прокурор просила назначить Шпакову наказание в виде двух лет колонии общего режима.

Дело в отношении Шпакова по удовлетворенному судьей ходатайству стороны защиты рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Адвокат обвиняемого Сергей Бадамшин заявил, что наказание, которое запросило для его подзащитного гособвинение, излишне сурово.

"Мой подзащитный уже фактически находится в заключении. Ущерб его семье и близким, ущерб будущему его самого от запрошенного наказания несоизмеримо больше, нежели общественная опасность вмененных ему преступлений", - сказал защитник.

Подсудимый раскаялся

Сам Шпаков заявил в суде, что раскаивается в содеянном. "Я полностью раскаиваюсь и прощу прощения у потерпевшего. В дальнейшем планирую работать и обеспечивать дочь. Прошу не лишать мою маму и дочь меня", - сказал он.

Полицейский простил

Потерпевший - сотрудник полиции Валерий Гонников - попросил суд не назначать Шпакову наказание, связанное с лишением свободы. "На наказании не настаиваю. Считаю, что на акцию он попал случайно. Извинения принимаю", - сказал он.

На заседании также выступала мать Шпакова, которая охарактеризовала сына как порядочного человека и профессионала в работе.

Дочь фигуранта в суде рассказала об отце, что с девяти лет он воспитывает ее "совершенно один". "Он хороший папа, помогает мне и бабушке. Кроме него, поддержки у нас нет", - сказала она.

Шпакову предъявлено обвинение в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с выполнением им своих служебных обязанностей (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Между тем на заседании в среду прокурор попросила суд исключить из обвинения Шпакову формулировку об угрозе жизни полицейскому как избыточную, оставив угрозу здоровью.

По версии следствия, Шпаков, находясь на Тверской улице "пытаясь открыть дверь в служебный автобус полиции, где находились другие задержанные, нанес несколько ударов кулаками в лицо сотруднику полиции".

Дело Кулия

Ранее Тверской суд вынес первый приговор по "делу 26 марта", отправив полностью признавшего вину и раскаявшегося Юрия Кулия в колонию-поселение на восемь месяцев.

26 марта во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе несогласованные с властями. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами. В Москве, по данным полиции, было задержано около 500 человек.

Позднее в СК сообщили, что по фактам совершения противоправных действий участниками несанкционированного массового мероприятия в Москве возбуждено уголовное дело по статьям 213, 317, 318 УК РФ (хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти).

В середине апреля следствие сообщило, что по этому делу установлена причастность к совершению насилия в отношении представителей власти четырех человек, которым после задержания было предъявлено обвинение.