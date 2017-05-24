МВД не нашло фактов коррупции в расследовании Навального о Медведеве

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел проверило информацию, изложенную в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, посвященном премьер-министру Дмитрию Медведеву, и не обнаружило нарушений закона. Об этом говорится в ответе МВД на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Депутат также направлял запросы в Следственный комитет и ФСБ. СКР перенаправил письмо в Генпрокуратуру, откуда оно было возвращено в СКР. Из ФСБ Рашкину пришел ответ с пометкой "для служебного пользования", в котором, по словам депутата, содержалось "информации чуть менее, чем ноль".

Расследование ФБК

В начале марта ФБК Алексея Навального выпустил расследование о российской и зарубежной недвижимости, которая якобы принадлежит Дмитрию Медведеву. Позже пресс-секретарь премьера РФ Наталья Тимакова заявила, что считает бессмысленным комментировать "пропагандистские выпады" персонажей, вообразивших себя участниками президентской кампании. В свою очередь в Кремле не стали знакомиться с деталями расследования.

В начале апреля премьер сам прокомментировал расследование ФБК о якобы принадлежащей ему недвижимости. Премьер заявил: "Делается все по принципу "компота": берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его".

Протестные митинги в марте

26 марта в десятках российских городов прошли многотысячные акции против коррупции, сопровождавшиеся сотнями задержаний. В Москве, как заявили в Совете по правам человека при президенте, в несанкционированной акции приняли участие от 10 до 50 тыс. человек. На митинге, по официальным данным полиции, были задержаны около 500 человек. Источник в правоохранительных органах в то же время сообщил "Интерфаксу", что количество задержанных превысило тысячу человек. В ходе проведения митинга, в том числе, был задержан оппозиционный политик Алексей Навальный.

Позже ряд российских общественных деятелей выступили с призывами проверить действия правоохранителей на акциях и отпустить задержанных, страны Запада выступили с критикой массовых задержаний демонстрантов. Поводом для митингов стало возмущение протестующих отсутствием реакции со стороны власти на опубликованное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального расследование о Дмитрии Медведеве. По итогам акций, реальные сроки лишения свободы получили уже два человека.