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Что произошло за день: среда, 24 мая

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Госдуму внесен законопроект, регулирующий деятельность мессенджеров и предусматривающий обязательную идентификацию пользователей.

- Тверской суд Москвы вынес второй приговор по делу в отношении участников несанкционированного митинга 26 марта. Александр Шпаков получил полтора года колонии общего режима за применение насилия в отношении полицейских.

- Алешер Усманов записал второе видеообращение к Алексею Навальному. Бизнесмен отказался от дебатов с оппозиционером и сравнил его с булгаковским персонажем Шариковым из "Собачьего сердца".

- "Роснефть" решила увеличить сумму иска к АФК "Система" со 106,6 до 170,6 млрд рублей. При этом пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев не исключил, что к "Системе" могут быть поданы новые иски.

- Министерство внутренних дел проверило информацию, изложенную в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, посвященном премьер-министру Дмитрию Медведеву, и не обнаружило нарушений закона.

- Гендиректор Большого театра Владимир Урин направил письмо президенту Владимиру Путину, в связи с ситуацией вокруг худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова.

- Суд утвердил мировое соглашение бизнесмена Михаила Фридмана и газеты "Ведомостей". Согласно соглашению, издание должно будет опубликовать опровержение вышедшей ранее статьи.

- Президент Владимир Путин предложил провести индексацию зарплат тех категорий бюджетников, на которые не распространялись майские указы.

- В следующем сезоне хорватский "Медвешчак" и новокузнецкий "Металлург" покинут Континентальную хоккейную лигу.

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