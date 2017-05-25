Режим ЧС федерального уровня введен в трех регионах

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Рабочая группа правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ввела режим ЧС федерального уровня в связи с пожарами в Иркутской области и Красноярском крае, а также в Ставропольском крае из-за дождевого паводка, сообщили в МЧС России.

"В связи с возникновением чрезвычайной ситуации федерального характера решением рабочей группы правительственной комиссии по ЧС с 24 мая введен режим чрезвычайной ситуации для Красноярского и Ставропольского краев, Иркутской области и установлен федеральный уровень реагирования", - сказали в министерстве.

В пресс-службе пояснили, что федеральный уровень реагирования позволяет регионам задействовать резервы и ресурсы федерального центра для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Сегодня в Красноярском крае и Иркутской области из-за жаркой погоды и порывов ветра до 27 метров в секунду в результате палов травы резко осложнилась ситуация с пожарами. Пожарно-спасательным подразделениям при поддержке вертолётов Ми-8 МЧС России удалось отстоять от огня более 5,2 тысяч жилых домов. Всего от пожаров пострадали 10 населенных пунктов, сгорели 144 жилых дома, два лесозаготовительных и одно деревообрабатывающее предприятие. Два человека погибли.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Красноярском крае, где сгорели 129 домов. В наибольшей степени пострадали красноярские города Канск и Лесосибирск.

В то же время в результате продолжительных проливных дождей в шести населенных пунктах Ставропольского края, по данным МЧС на 0:00 московского времени, произошло подтопление 333 жилых домов, 866 придомовых территорий и садоводческих участков, в которых проживают более 1,3 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в четверг в Пятигорской епархии (Ставропольского края) пройдут молебны о прекращении дождей, а пострадавшие из-за ливней смогут обратиться за помощью в храмы.